Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов – МГИК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ротация членов избиркома не отразится на работе, заявил Агентству "Москва" зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Таким образом он прокомментировал вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.

"Никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало. Ротация членов избирательных комиссий – дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК", – рассказал замглавы МГИК.

Он отметил, что людей в составе резерва, желающих поработать более чем достаточно.

"Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии. Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав", – резюмировал Реут.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявление смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на дому. Она отметила, что дистанционно совершить волеизъявление смогут те, кто по тем или иным причинам не может выйти из дома.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.