Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,7%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК.

Отмечается, что всего проголосовало более 49 миллионов человек.

"По нашим оперативным данным, по состоянию на вечер 29 июня на территории РФ проголосовали 49 649 010 граждан, явка – 45,7%", – приводит слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой ТАСС.

Как ранее рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Александр Асафов, в минувшие выходные сервисом для электронного голосования воспользовалось порядка 200 тысяч человек.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

