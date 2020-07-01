Более 5 тыс росгвардейцев обеспечивали безопасность на общероссийском голосовании в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 5 тысяч сотрудников и военнослужащих Центрального округа Росгвардии обеспечивали безопасность избирательных участков в Москве 1 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в округе, всего для обеспечения общественной безопасности было задействовано почти 14,5 тыс. сотрудников.

Отмечается, что росгвардейцы совместно с полицейскими проводили мероприятия по предотвращению противоправных действий на протяжении всего периода голосования.

В частности, перед началом голосования все участки были обследованы сотрудниками подразделений территориальных органов округа.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 65 процентов протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,30 процента россиян.

Против проголосовали 21,89 процента россиян. Общая явка составила 65 процентов. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.

Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан.