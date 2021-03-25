В Сочи задержали четырех человек за вербовку адепта в "Свидетели Иеговы"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Сочи задержали четырех местных жителей за вербовку адепта в запрещенную в России экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы". Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В отношении всех четверых фигурантов возбуждено уголовное дело по факту вовлечения мужчины в деятельность экстремистской организации.

По известным данным, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет являются участниками местной религиозной организации, они пропагандировали ее деятельность и принимали попытки завербовать местного жителя.

"В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Дома у задержанного обнаружили самодельную взрывчатку, а также компоненты для изготовления СВУ.