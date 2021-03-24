ФСБ задержала в Сочи лицеиста, планировавшего нападение на одноклассников

Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в городе Сочи в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев, разместивший в социальной сети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", – говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что дома у задержанного обнаружили самодельную взрывчатку, а также компоненты для изготовления СВУ.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.