Взорвавшийся пакет ранил жителя Кузбасса

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В Анжеро-Судженске 33-летний мужчина пострадал от взорвавшегося пакета. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, потерпевший подъехал к гаражу на автомобиле. Рядом с воротами лежал сверток, мешающий открытию створки. Мужчина оттолкнул предмет ногой, после чего сверток взорвался.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями головы, груди и некоторых других частей тела. Его состояние врачи отмечают как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас они устанавливают все причины и версии произошедшего, а также выясняют личности, причастные к преступлению. Кроме того, в рамках расследования проведут взрывотехническую экспертизу и ДНК-анализ.

Ранее число жертв взрыва в доме в Химках увеличилось до четырех. 24 марта в больнице скончался 23-летний мужчина, проживавший в 138-й квартире, которая явилась эпицентром взрыва.