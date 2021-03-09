Музыкант в метро распылил газовый баллончик в лицо пассажиру

В столице задержали музыканта, который напал на пассажира в метро. 20 февраля на станции "Охотный ряд" в вагон зашел мужчина и начал петь. В разгар концерта пассажир сделал ему замечание, однако оскорбленный музыкант отреагировал резко – несколько раз ударил парня и распылил ему в лицо газовый баллончик.

Пострадавшего с химическим ожогом век отвезли в больницу, а следователи возбудили дело по статье "Хулиганство". В настоящее время вспыльчивый артист находится под домашним арестом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.