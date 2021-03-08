При пожаре под Тулой уничтожено 13 машин

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При пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области сгорели 13 машин. Об этом заявили в УМВД по региону, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия были уничтожены и 8 микроавтобусов. "Ночью 8 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Донской поступило сообщение, что на территории неохраняемой автостоянки… произошло возгорание припаркованных автомобилей", – уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства пожара, уточнили полицейские.

Ранее один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Бабушкинском районе. Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже дома по адресу улица Енисейская, дом 16/21.