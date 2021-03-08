Движение на Дубнинской улице восстановлено после ДТП

Фото: Москва 24
Движение автотранспорта на Дубнинской улице на севере Москвы, где в понедельник утром столкнулись пять автомобилей, восстановлено. Об этом говорится Telegram-канале столичного Дептранса.
"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Дубнинской улице произошла авария с участием пяти автомобилей. В связи с ДТП правая полоса дороги была перекрыта для движения. В результате происшествия пострадал один человек.
На севере столицы произошла авария с участием пяти машин