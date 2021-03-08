Мама пострадавшей в ТЦ "Европолис" девочки рассказала о случившемся

В Москве в торговом центре "Европолис" ребенка ударило током. На видео, которое сняли родители, заметно, что оголенные провода торчат из-под пола прямо на проходе. Мама пострадавшей девочки рассказала Москве 24 о случившемся.

"Мы остановились потому что ребенок, решила поползать по этой круглой скамейке, она разулась, чтобы не испачкать скамейку и начала по ней ползать, поскольку музыка играла, она слезла с этой скамейки и начала в носках бегать вокруг этой скамейки по кругу", – отметила Наталья.

Она добавила, что в какой-то момент девочка резко закричала и начала плакать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.