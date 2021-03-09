На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля каршеринга

На юго-востоке столицы в аварии двух машин службы каршеринга пострадал ребенок. ДТП произошло на улице Марьинский парк.

Столкнулись Smart и Volkswagen, причина аварии сейчас выясняется.

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