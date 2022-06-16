Пассажир оторвал зеркало автобуса из-за замечания водителя

Между водителем автобуса и пассажиром на Домодедовской улице вспыхнул конфликт, причина которого осталась неизвестной. По словам очевидцев, водитель сделал мужчине замечание. Пассажир отреагировал агрессивно – оторвал боковое зеркало автобуса и скрылся в неизвестном направлении.

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