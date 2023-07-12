СК просит арестовать срезавших скальп с молодого человека из-за цвета волос в Электростали

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Следователи попросили суд об аресте двух мужчин, подозреваемых в нападении на молодого человека в Электростали, которому сняли скальп из-за цвета волос, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Они проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования из МВД России по Московской области в следственный отдел по Электростали подмосковного СК РФ.

В ближайшее время мужчинам назначат психолого-психиатрическую и генетическую экспертизы. Также им предъявят обвинения. Правоохранители установили, что один из подозреваемых прежде уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Ранее сообщалось, что 9 июля в Электростали двое мужчин срезали молодому человеку волосы вместе с кожей головы. Злоумышленникам не понравился цвет волос молодого человека, из-за чего и завязался конфликт. В итоге те решили снять скальп с потерпевшего. 19-летнего парня госпитализировали со скальпированной раной волосяной части головы.

После получения сообщения о произошедшем сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-разыскные мероприятия. В результате на следующий день правоохранители задержали первого подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Коми 1999 года рождения.

Позже оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории Обнинска Калужской области, где и был задержан.

Двое задержанных объяснили свой поступок перебором с алкоголем. Один из подозреваемых отметил, что был пьян. Свою вину он признал. Второй сообщил, что поначалу счел скальпирование приколом. По его словам, когда его друг занимался юношей с желтыми волосами, он побежал за другим парнем, но не догнал. Когда вернулся, увидел, что у парня с желтыми волосами течет кровь по спине.



"Московский патруль": срезавших скальп с жителя Электростали задержали