Средства РЭБ уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что беспилотник был самолетного типа. На месте инцидента прибыли оперативные службы, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что 20 ноября над территорией Шаблыкинского района сбили беспилотник ВСУ. В результате инцидента пострадавших нет.

Также солдаты ВСУ обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области. Предварительно, повреждены три дома. У них были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, украинские военные повредили линию электропередачи.

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