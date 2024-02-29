Силовики задержали двух жителей ЛНР по подозрению в шпионаже

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Два жителя ЛНР были задержаны по подозрению в сборе сведений о российских военных, местах их дислокации в зоне СВО и передаче данной информации в СБУ и в украинскую армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и ВС РФ один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, вторая – представителям вооруженных формирований Украины", – говорится в сообщении.

Были возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж", следственные мероприятия продолжаются.

Накануне стало известно, что ФСБ задержала агента спецслужб украинской стороны. Согласно информации ведомства, он собирал данные о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации. В настоящий момент злоумышленник находится под арестом, он проходит по уголовному делу по статье "Шпионаж".

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