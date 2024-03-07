Средства ПВО уничтожили ночью 6 БПЛА в Курской, Брянской и Тульской областях – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 7 марта средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме шесть украинских беспилотников самолетного типа в Курской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в Курской области был перехвачен один дрон ВСУ, еще три беспилотника были уничтожены в Брянской области, оставшиеся два БПЛА сбили над Тульской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке украинских беспилотников в регионе никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не было выявлено.

В министерстве по региональной безопасности Тульской области, в свою очередь, также сообщили об отсутствии пострадавших и каких-либо разрушений в результате уничтожения дронов ВСУ.

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