Поликлиника в Курске приостановила прием пациентов после инцидента с беспилотником

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Обломки украинского беспилотника минувшей ночью упали на здание поликлиники в Курске. После случившегося медучреждение временно прекратило прием пациентов. Об этом комитет здравоохранения региона предупреждает в своем телеграм-канале.

"Поликлиника Курской городской больницы №6 9 марта осуществлять прием пациентов не будет. Вызвать врача на дом можно по телефону колл-центра (4712) 74-67-27 или по единому номеру 122", – уточняется в публикации.

В свою очередь, глава региона Роман Старовойт сообщил в своем аккаунте, что несущие конструкции здания не были повреждены. Он рассказал, что сейчас на месте случившегося идет комиссионное обследование.

"К счастью, все остались живы. Убедился лично, что несущие конструкции не повреждены. Специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура", – добавил он.

Пациентов и персонал оперативно перевезли в безопасное место, резюмировал Старовойт.

Ранее беспилотник ВСУ попал в склад Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области, в результате чего там возник пожар.

8 марта жителей Железногорска предупредили об угрозе ракетной опасности. Местные власти просили граждан не выходить из дома и не подходить к окнам. Через некоторое время режим отменили.



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