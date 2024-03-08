Жителей Железногорска Курской области предупредили об угрозе ракетной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале губернатора региона Романа Старовойта.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – говорится в его публикации.

Ранее беспилотник ВСУ попал в склад Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе, в результате чего там возник пожар.

В ночь на 7 марта средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме шесть украинских беспилотников самолетного типа в Курской, Брянской и Тульской областях.



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