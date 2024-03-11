Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не зафиксированы.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали поселок Горьковский в Белгородской области при помощи трех дронов-камикадзе. Два из них успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, при взрыве внутри дома зафиксировали повреждения, были выбиты окна.

До этого украинские войска сбросили с беспилотника на Горловку в ДНР взрывоопасный предмет, в результате чего четыре человека получили различные травмы.