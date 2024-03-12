Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд

Фото: 123RF/gl0ck33

Пожарный поезд задействован в тушении пожара на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Нижегородской области, передает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

По данным компании, ситуация с возгоранием никак не повлияла на движение поездов. В РЖД добавили, что поезд для тушения огня оснащен более чем 180 тысячами литров воды и 3,5 тонны пенообразователя. Специалисты ликвидируют возгорание недалеко от станции Зелецино.

Немногим ранее в СМИ появилась информация, что на технологической установке "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" временно приостановили работу из-за инцидента.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в городе Орел. Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

Позже стало известно, что при падении БПЛА загорелся один из резервуаров нефтехранилища. К ликвидации возгорания привлечены более 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма, а также пожарный поезд.