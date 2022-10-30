Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

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Правоохранители задержали второго подозреваемого по делу о нападении на Днепровский РОВД в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудниками Росгвардии и МВД России в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Геническом районе задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД города Херсона", – заявили в экстренных службах.

Подозреваемым оказался бывший сотрудник полиции. Мужчина заявил, что ему и его семье угрожали сотрудники Службы безопасности Украины, добиваясь выполнения приказов.

У задержанного изъяли гранаты, пять тротиловых шашек, два автомата, пистолет и патроны калибра 5,45 и 9 миллиметра.

26 октября совершили нападение на Днепровское РОВД в Херсоне, чтобы забрать оружие. Сообщалось, что злоумышленники успели один раз выстрелить из РПГ. Накануне, 29 октября, был задержан первый подозреваемый в данной атаке.

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