Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подозреваемый в нападении на Днепровское РОВД задержан, как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсона", – указали в ведомстве.

По информации правоохранителей, задержанный на допросе сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.

Днем 29 октября министерство обороны РФ сообщило о нападении киевского режима на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Как рассказали в ведомстве, атаку устроили с помощью воздушных и водных дронов.

Ранее стало известно, что корабли Черноморского флота отбили нападение беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Они уничтожили надводный беспилотник и БПЛА. Гражданские объекты в результате инцидента не пострадали.

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