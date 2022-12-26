ФСБ опубликовала имена диверсантов, ликвидированных на границе с Украиной

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ФСБ опубликовала имена украинских диверсантов, уничтоженных на границе с Брянской областью, сообщает РИА Новости.

По информации спецслужб, командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения. У него был позывной Святоша. Саперами группы были Максим Михайлов 1990 года рождения под позывным Не пей пиво и Тарас Карпюк 1984 года рождения под позывным Тарасий. Также в группе был Богдан Лягов 2003 года рождения под позывным Апполон.

О факте уничтожения диверсионно-разведывательной группы сообщили 26 декабря. ФСБ показали видео с места перестрелки. При диверсантах было иностранное вооружение, приборы связи и навигации, а также четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.



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