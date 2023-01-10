Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению

Фото: Минобороны РФ

Российская армия старается освободить Соледар, этот момент уже близок. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас основные силы направлены на то, чтобы полностью взять под контроль Артемовск и Соледар.

"(В Соледаре. – Прим. ред.) сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть", – отметил он.

Это направление украинские войска используют для отступления, подчеркнул Пушилин. Бойцы ВСУ продолжают оказывать сопротивление, однако терпят большие потери, добавил он.

"Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные", – рассказал Пушилин.

Российская армия получит хорошую возможность освободить и другие населенные пункты республики, а также сможет продвинуться на краматорском направлении, отметил врио главы ДНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве солдат ВСУ в Соледаре. По его словам, в рядах украинской армии растут панические настроения.

По поступившим разведывательным данным, командир бригады поставил задачу подчиненным командирам батальонов организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ стали покидать свои позиции у Артемовска и Соледара

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