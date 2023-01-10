Центр города Соледар находится под контролем российских сил – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Центр города Соледар находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

"На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений "Вагнера", – сказал он.

По его словам, российские силы закрепились в городе и проводят зачистку в западной части Соледара. Пушилин подчеркнул, что эта часть города является последней, куда могут отступать ВСУ. Он также отметил, что украинские силы терпят большие потери.

До этого Пушилин заявлял, что Соледар близок к освобождению. Он подчеркнул, что после освобождения города российская армия получит хорошую возможность освободить и другие населенные пункты республики, а также сможет продвинуться на краматорском направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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