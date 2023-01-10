В ЛНР сообщили о госпитализации из Донбасса почти 100 солдат ВСУ с обморожениями

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

За последние несколько дней из Донбасса госпитализировали порядка 100 украинских солдат, получивших обморожения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

"Из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступили порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений", – сказал военнослужащий.

Как утверждает Марочко, многие поступили в медучреждения в нетрезвом состоянии. Он также уточнил, что почти у половины госпитализированных были тяжелые обморожения, послужившие причиной ампутации конечностей.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве солдат ВСУ в Соледаре. По его словам, в рядах украинской армии растут панические настроения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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