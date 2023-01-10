Российский мобилизированный рассказал о потерях ВСУ в новогоднюю ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский мобилизированный из Западного военного округа заявил о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости.

По словам военнослужащего, в новогоднюю ночь ВСУ предприняли попытку активизироваться, но у них ничего не получилось.

"Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ, но мы уже к этому готовы", – заявил он.

Военнослужащий уточнил, что пехота заранее выявляет противника и корректирует огонь артиллерии и танков.

До этого в Минобороны Украины заявили о падении боеспособности солдат ВСУ. По словам замминистра обороны страны Анны Маляр, их боеспособность упала в связи с большим количеством неопытных мобилизированных солдат в подразделениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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