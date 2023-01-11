14:21Политика
ВС РФ уничтожили командный пункт батальона ВСУ в Артемовске
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные ракетным ударом уничтожили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Артемовска в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии <...> поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ", – сказал он.
Также, по словам Конашенкова, за последние сутки Вооруженные силы РФ в 113 районах поразили 74 украинских подразделения, в том числе живую силу и боевую технику.
Ранее сообщалось, что ВКС России начали применять в зоне СВО модернизированные вертолеты Ка-52М. Для нанесения ударов по украинским военным объектам и бронетехнике они используют новые высокоточные ракеты "Изделие 305", которые до этого применялись вертолетами Ми-28НМ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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