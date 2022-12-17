Польша определилась с датой вторжения на запад Украины – СМИ

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Варшава определилась со сроками вторжения с целью захвата Западной Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью журналистки Ханны Крамер для польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny.

По словам Крамер, это может произойти 4 мая 2023 года. К этому времени украинская армия якобы полностью утратит боеспособность и не сможет сражаться на два фронта.

Журналистка также утверждает, что в Польше уже открылись некие тренировочные лагеря, где будущие мобилизованные будут приобретать необходимые для ведения боевых действий навыки. Также, по ее данным, в следующем году Варшава может пополнить вооруженные силы на 17 тысяч человек и провести учение с участием 250 тысяч военнослужащих.

"Диктатор Качиньский (Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши. – Прим. ред.) уже давно ведет подготовку к часу В, то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы", – написала Крамер.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Варшава начала работу над официальным обоснованием своих притязаний на территории Западной Украины. Он утверждает, что соответствующее поручение польским властям дал президент страны Аннджей Дуда.



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