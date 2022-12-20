Американский полковник заявил, что США могут использовать Польшу для нападения на Россию

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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американцы могут вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, отправив своих военнослужащих из Польши на украинскую территорию.

"Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Американские власти уже не раз говорили о том, что земли Польши можно использовать как "плацдарм против России", подчеркнул Макгрегор.

Он также считает, что Штаты перейдут в наступление, однако продолжат говорить о мирном урегулировании конфликта. По его мнению, эти события будут похожи на ситуацию во Вьетнаме.

"Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе", – резюмировал эксперт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что политика США может привести к столкновению Москвы и Вашингтона. Она отметила, что Америка поддерживает финансами и оружием "неонацистский режим в Киеве". Такую позицию она назвала недальновидной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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