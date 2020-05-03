150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве выставили на открытые аукционы 150 посещений для малого и среднего бизнеса. Арендовать их можно по льготной ставке, передает портал мэра и правительства столицы.

Минимальная ставка аренды составляет одну тысячу рублей за квадратный метр. Их площадь варьируется от 1 до 5 тысяч "квадратов".

Уточняется, что арендовать помещения предлагается победителям аукционов на 10 лет с возможностью продления договора.

"Возможность арендовать помещения по такой низкой цене – это лишь один из инструментов поддержки малого бизнеса, который предлагает столица. Сегодня принят целый набор инструментов помощи предприятиям в сложный период ограничений, позволяющий дополнительно снизить предприятиям арендные платежи или полностью освободить от них на весь срок приостановки деятельности", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сообщается, что до конца года представителям МСП намерены передать еще 550 помещений.

Ранее стало известно о том, что в Москве утвердили перечень банков для предоставления льготных кредитов бизнесу. В этот список вошли 12 финансовых организаций. По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, ставка по новым кредитам для малых и средних предприятий составит около 3–7% годовых. Такие показателя будут установлены с учетом правительственных субсидий.