Столичные парки присоединятся к акции "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парки столицы присоединятся к акции "Ночь искусств", которая пройдет в онлайн-формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра города Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции столичные парки подготовят собственную программу в виде онлайн-экскурсий, лекций, познавательных викторин и мастер-классов. Видеоролики будут опубликованы на страницах парков в соцсетях 3 ноября.

Сообщается, что в акции примут участие парк "Сокольники", Лианозовский парк, музей-усадьба "Люблино", усадьба "Воронцово", Таганский парк, Бабушкинский парк, зона отдыха "Левобережье", парк "Фили" и музейно-парковый комплекс "Северное Тушино".

Ранее сообщалось, что онлайн-программу к акции подготовил Музей Победы на Поклонной горе. Посетители смогут виртуально прогуляться по экспозиции "Подвиг народа", а также посмотреть на декорации, воспроизводящие Янтарную комнату и оккупированный Великий Новгород.

Ежегодная акция "Ночь искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

