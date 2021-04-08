Москомархитектура начала разработку проектов развития прилегающих к МЦД-3 территорий

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты начали разработку проектов благоустройства территории, прилегающей к будущему третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3), рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Мы начали разработку проектов прилегающих к МЦД-3 территорий, которые будут поделены на восемь участков. Проект каждого участка будет детально проработан исходя из особенностей районов. Будут сформированы новые маршруты подвоза пассажиров к станциям, обустроены новые пешеходные дороги, оснащены велодорожки и парковки, места для отдыха", – приводит слова Княжевской пресс-служба.

Она отметила, что жителям приходилось стихийно переходить через железнодорожные пути и преодолевать большие расстояния до станции по необустроенным улицам. Развитие территорий позволит сформировать безопасные и комфортные пространства вокруг станций МЦД-3, а также в рамках проекта будут созданы удобные пешеходные переходы.

Проект благоустройства затронет восемь участков: между станциями Алабушево и Малино, от МКАД до улицы Фестивальной, от станции Моссельмаш до улицы Валаамской, от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная, от станции Ржевская до реки Яузы, от улицы Боровой до станции метро "Авиамоторная", между станциями Перово и Выхино, от МКАД до станции метро "Косино".

"С МЦД-3 можно будет совершить порядка 14 пересадок на станции метро, МЦД, МЦК. Для комфорта пассажиров около 10 пересадок будут организованы по принципу "сухие ноги", проработаны новые маршруты общественного транспорта для подвоза пассажиров и сформированы новые пешеходные переходы", – уточнила Княжевская.

По данным Москомархитектуры, открытие МЦД-3 запланировано к 2022 году. Протяженность линии, которая будет включать в себя 43 станции, составит 88 километров. Общее время пути по маршруту будет примерно равно 100 минутам.

Ранее сообщалось о старте работ по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3. В рамках проекта построят парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3.