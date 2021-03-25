Началась реконструкция станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3

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В столице стартовали работы по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3, сообщает пресс-служба "РЖД".

В рамках проекта построят парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3.

Для безопасного перехода через железнодорожные пути на остановочном пункте Ипподром Казанского направления на период строительства возведут временный пешеходный мост. После реконструкции там появится крытый мост взамен наземного одноуровневого перехода.

На станции Крюково также построят дополнительные приемо-отправочные пути и реконструируют пассажирскую инфраструктуру. В ходе работ специалисты возведут три новые островные платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков и конкорс с эскалаторами и лифтами.

Параллельно на станции Москва-Пассажирская – Казанская ведутся подготовительные работы для реконструкции путепровода тоннельного типа Митьковской линии, который соединяет Казанское и Ленинградское направления Центрального транспортного узла.

В марте стало известно о продвижении работ по строительству станции МЦД-4 Минская. Открыть платформу будущего четвертого диаметра планируют к декабрю 2021 года. Она будет соединена с одноименной станцией Московского метрополитена.

