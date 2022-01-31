Система Face Pay может появиться на МЦД и в наземном транспорте Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте столицы в 2023 году. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году", – добавил заммэра.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. По словам Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировался 1 миллион пассажиров.

Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".