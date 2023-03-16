Льготы по аренде городской недвижимости получают более 300 предпринимателей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году программой льготной недвижимости пользуются более 300 столичных предпринимателей. Это позволяет представителям малого бизнеса сэкономить более 600 миллионов рублей. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса действует в Москве с 2013 года. Благодаря такой мере поддержки 327 организаций, арендующих 65 тысяч квадратных метров городской недвижимости, смогут сэкономить в 2023 году более 600 миллионов рублей", – передает слова Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он добавил, что меры помогут снизить финансовую нагрузку на бизнесменов и позволят им вложить сэкономленные деньги в свое дело.

Те, кто арендует помещения площадью до 300 квадратных метров и чьи действующие договоры были заключены без проведения торгов, могут рассчитывать на минимальную ставку в 5,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Предложение не действует на договоры, заключенные на неопределенный срок.

На новую ставку могут рассчитывать компании, предоставляющие рабочие места людям с инвалидностью. Количество сотрудников должно составлять не менее 50% от общего числа работников, а доля в фонде оплаты труда должна быть не менее 25%.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что минимальную ставку в 5,5 тысячи рублей за квадратный метр смогли оформить 33 арендатора, занимающие 4,7 тысячи квадратных метров городской собственности. Еще 294 предпринимателям одобрили льготу в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год. Они арендуют 60,6 тысячи квадратных метров недвижимости.

Для получения льготы предприниматели должны подать заявление в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки.

Ранее Ефимов сообщал , что в январе 2023 года столичные предприятия увеличили объем выпуска лекарственных препаратов в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Он добавил, что в Москве осуществляют деятельность 95 фармацевтических предприятий. Положительная динамика обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города.



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