Дом на 413 квартир возведут по реновации в Нижегородском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Жилой дом, рассчитанный на 413 квартир, по программе реновации построят в Нижегородском районе. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"В рамках проекта будет построено три корпуса жилого дома, в которых будет 413 квартир общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Для удобства жителей к зданиям будет пристроен автомобильный паркинг", – подчеркнул он.

Войстратенко отметил, что на первых этажах расположатся общественные помещения, комнаты консьержа и колясочные. Также на входных группах здания установят систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что жилые корпуса для переселения по программе реновации были введены в эксплуатацию в районе Солнцево. Всего в здании находится 1 044 квартиры, пять из которых были оборудованы для маломобильных граждан. Во всех квартирах есть остекленные лоджии, заявил Загрутдинов.

Также специалисты приступили к возведению новостройки по программе реновации в столичном районе Люблино. Мероприятия проходят по адресу Люблинская улица, земельный участок 111/3.

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