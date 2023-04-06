Специалисты приступили к строительству новостройки по программе реновации в Люблине

Фото: Депстрой

Специалисты приступили к возведению новостройки по программе реновации в столичном районе Люблино. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Мероприятия проходят по адресу Люблинская улица, земельный участок 111/3. Сейчас организованы подготовительные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, заявил Загрутдинов.

Объект будет односекционным с подземным паркингом. Специалисты в ходе отделки используют кирпич красного и графитового оттенка, отметил глава департамента. Дом оснастят металлическими корзинами для кондиционеров, а входную группу оформят витражным остеклением.

Здание будет содержать 80 квартир: 36 однокомнатных, 32 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. На первом этаже специалисты построят вестибюльно-входную группу и лифтовой холл, колясочную, помещение хранения уборочного инвентаря и другое. В доме установят лифты грузоподъемностью 1 000 и 630 килограммов.

Кроме того, вход в здание будет предусмотрен в один уровень с поверхностью земли. Это создаст более комфортные условия для мам с колясками и маломобильных жителей. Перед объектом выложат плитку с шероховатой поверхностью, которая будет препятствовать скольжению. Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят.

Ранее сообщалось, что в районе Западное Дегунино на севере Москвы появится дом по программе реновации. По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объект будет состоять из двух корпусов переменной этажности. Здание построят на Коровинском шоссе.

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

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