Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Москвы Алтуфьевского, Бибирево и Лианозово.

"Три района на северо-востоке вдоль Алтуфьевского шоссе – родной дом для 300 тысяч москвичей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что районы развиваются комплексно. Появляется современный транспорт, комфортная городская среда, а также качественная социальная инфраструктура.

Собянин подчеркнул, что жителей Алтуфьевского, Бибирева и Лианозова обслуживают станции Бескудниково, Лианозово и Марк МЦД-1. Пассажиры могут быстрее доезжать по своим делам и возвращаться домой. Кроме того, развивается и классический метрополитен.

Градоначальник рассказал, что в районах на северо-востоке Москвы реализовали несколько больших дорожно-транспортных проектов. Так, была увеличена пропускная способность магистралей и снижен трафик.

Кроме того, создается качественное общественное пространство. Новыми точками притяжения являются "Парк света" в Бибиреве и облагороженная достопримечательность "Этнографическая деревня Бибирево".

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении районов Нагорный, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

По словам градоначальника, за последний годы эти районы стали местом осуществления многих крупных проектов, меняющих к лучшему Москвы и приносящих большую пользу жителям. Он подчеркнул, что в этих районах проживаю 280 тысяч человек.



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