Два жилых корпуса построят в Обручевском районе по программе реновации

Фото: департамент строительства города Москвы

В столичном районе Обручевском на улице Гарибальди началось строительство двух жилых корпусов по программе реновации. Об этом сообщает руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – сказал он.

Корпуса будут построены по индивидуальному проекту, фасады облицуют керамогранитными панелями, на них установят металлические корзины под кондиционеры. На подземном уровне корпусов появится стоянка для автомобилей.

Всего в корпусах предусмотрено 300 квартир: 45 однокомнатных, 213 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Три жилых помещения будут оборудованы специально для маломобильных жильцов.

В вестибюлях корпусов появятся комнаты для хранения колясок и велосипедов, а также кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В доме установят грузопассажирские лифты, которые будут оборудованы визуальным и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюлей на первом этаже будут находиться на одном уровне с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан и мам с колясками, чтобы они смогли попасть в корпус без посторонней помощи.



Придомовая территория будет благоустроена, на ней высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники. Во дворе дома появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха жильцов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе началось строительство дома по программе реновации. Он будет состоять из двух корпусов, в котором предусмотрено размещение 413 квартир, среди которых 139 однокомнатных, 158 двухкомнатных, 96 трехкомнатных и 20 четырехкомнатных.

