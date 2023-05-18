Более 20 домов снесли на северо-востоке Москвы по программе реновации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы снесли 21 старый дом в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Переселение в СВАО началось в июне 2018 года, уже сейчас по технологии "умного" сноса демонтирован 21 дом, еще 19 готовят к демонтажу", – цитирует его пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Левкин добавил, что на освободившихся участках уже возводят семь новых домов. В них смогут заехать порядка 1,5 тысячи человек.

Сам округ является лидером по числу районов, в которых ведется расселение в рамках программы реновации. Сейчас в 13 районах СВАО ведется или уже завершилось расселение 59 старых построек. Новые квартиры получили свыше 8,5 тысячи москвичей.

Ранее новый дом по программе реновации начали строить в Нижегородском районе. Дом будет состоять из трех корпусов, в которых разместятся 413 квартир. В новостройке создадут комфортные условия для маломобильных жильцов и родителей с колясками путем организации входной группы на одном уровне с землей.

