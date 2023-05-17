Шесть столичных улиц благоустроят в формате "От дома до дома" до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2023 года в Москве благоустроят шесть улиц в формате "От дома до дома". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, формат является важной частью программы "Мой район", которая направлена на создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы.

"Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", – сообщил он.

До конца года в Москве планируют благоустроить улицы Башиловскую, Шаболовку, Нагатинскую, Чертановскую, а также 1-й Донской проезд и Рассветную Аллею. В ходе благоустройства на улицах проложат дополнительную ливневую систему, организуют удобные парковочные пространства, озеленят территории и проведут другие работы.

Перед началом мероприятий на участках разместили строительные городки и ограждения, а также организовали безопасные проходы. Помимо этого, для информирования граждан о текущих работах там же разместили баннеры.

Ранее стало известно, что на Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство. Там появятся места для занятий спортом и творчеством. Спортсмены и велосипедисты смогут любоваться видами на Нескучный сад и Андреевский монастырь.

