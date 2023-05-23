Шесть новостроек передадут к заселению по реновации на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть новостроек передадут под заселение по программе реновации в столичных районах Бескудниковский, Головинский и Дмитровский. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Суммарная площадь объектов составляет 50 тысяч квадратных метров. По словам Левкина, новым жильем обзаведутся свыше 1,5 тысячи москвичей.

В Северном административном округе Москвы переселяются 13 тысяч жителей из 58 домов, 12,7 тысячи из них уже завершили переезд в новые квартиры. На данный момент в округе заселяется 29 новостроек. Отмечается, что наибольшее число объектов было передано под заселение в Бескудниковском районе. Там квартиры в 12 новостройках получили жители 20 старых зданий.

"Дополнительно на территории округа ведется строительство и проектирование 57 новостроек с общей площадью квартир около 1,1 миллиона квадратных метров", – цитирует Левкина портал мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты благоустроили около 1,6 миллиона "квадратов" дворовых территорий в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда. По словам мэра, в общей сложности по программе в эксплуатацию ввели 249 новостроек.