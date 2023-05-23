Пятую новостройку реновации в Дмитровском районе передадут под заселение уже в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятая новостройка по программе реновации в столичном Дмитровском районе будет передана под заселение до конца 2023 года. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Объект расположен по адресу улица Клязьминская, дом 28А. Сейчас там ведется приемка квартир и мест общего пользования, в том числе на их соответствие единым стандартам программы, поделился Левкин. Во время осмотра эксперты проверяют качество отделки потолков, пола, стен, исправность работы оборудования и техники.

По словам Левкина, после этого в новый дом начнут переезд порядка 320 жителей, чьи дома вошли в программу реновации. Объект рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных.

"Также есть три квартиры для маломобильных групп населения. Традиционно первый этаж является нежилым, с появлением первых жильцов здесь постепенно начнут работу магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи и многое другое", – поделился глава департамента.

Вместе с этим он отметил, что территорию рядом с объектом благоустроили. Там провели озеленение и создали условия для прогулок и занятия спортом.

Левкин добавил, что в этом районе переселение по программе стартовало еще в 2019 году. Сейчас Москва обеспечила расселение 10 домов, их жители переехали из старых квартир в современное жилье.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино появится дом по программе реновации. Объект построят по адресу Люблинская улица, владение 111, строение 2. Новостройка рассчитана на 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.