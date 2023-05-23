Новостройка по программе реновации появится на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Специалисты возведут дом по программе реновации в столичном районе Люблино. Проект уже согласован, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Москомэкспертизу.

Объект появится по адресу Люблинская улица, владение 111, строение 2. Новостройка рассчитана на 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, специалисты выполнят в комнатах отделку в соответствии со стандартами программы. Там установят розетки и осветительные приборы, кухонные плиты и всю необходимую сантехнику.

Первые этажи оснастят тамбурами, вестибюлями, колясочными и кладовками для уборочного инвентаря. В нежилой части здания появятся магазины и предприятия сферы услуг. Специалисты также благоустроят территорию рядом с новостройкой.

"В рамках проекта специалисты устроят проезды и тротуары, открытые плоскостные парковки и поставят фонари. Также на территории жилого дома установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники", – заключила Яковлева.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в столичных районах Бескудниковском, Головинском и Дмитровском под заселение по программе реновации передадут шесть новостроек. Общая площадь объектов составляет 50 тысяч "квадратов", при этом новое жилье получат более 1,5 тысячи москвичей.