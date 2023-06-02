Более двух тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации в мае в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более двух тысяч горожан получили новые квартиры в мае по программе реновации. При этом с начала года жильем в новостройках обзавелись свыше 12,5 тысячи москвичей, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в мае москвичи заключили 860 договоров на равнозначные квартиры по программе реновации. После этого жилье в новостройках получили более 2,2 тысячи горожан, при этом больше всего новоселов зафиксировали на северо-востоке Москвы – почти 600 человек.

С помощью сервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации" горожане с учетной записью, чей переезд уже стартовал, могут записаться онлайн на осмотр квартиры, прием к нотариусу и подписание договора, а также загрузить необходимые для этого документы в электронной форме.

"Помимо возможности получить ту или иную услугу не выходя из дома, к примеру вызвать грузчиков при переезде или дистанционно загрузить личные и правоустанавливающие документы, с помощью суперсервиса жители получают оповещения о начале переселения, дате и времени осмотра новой квартиры, а также узнают, какие документы нужны для переселения, что необходимо сделать для приобретения дополнительной жилплощади", – цитирует главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что москвичи смогут воспользоваться в том числе другими полезными инструкциями. За весь период работы сервиса горожане получили более 720 тысяч электронных уведомлений.

Ранее стало известно, что строительство трех жилых корпусов по реновации началось в Савеловском районе Москвы. По словам руководителя Депстроя столицы Рафика Загрутдинова, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году. Каждая квартира будет передана москвичам с улучшенной готовой отделкой, которая полностью соответствует стандартам программы.

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