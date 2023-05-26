15:19Город
Строительство дома по программе реновации началось в Можайском районе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Четырехсекционный дом начали строить по программе реновации на улице Багрицкого в Можайском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что в новостройке предусмотрят подземную парковку. Фасады зданий облицуют бетонной плиткой, а входные группы оформят с помощью витражного остекления.
Для будущих жильцов в доме будут доступны 274 квартиры, из которых 72 – однокомнатные, 158 – двухкомнатные. Четыре квартиры оборудуют для проживания маломобильных граждан. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку.
Первый этаж останется нежилым. Там обустроят колясочную и кладовую для уборочного инвентаря. Также здание оснастят системами охраны входов, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Входы в новостройку выполнят на одном уровне с землей.
Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там оборудуют две детские и одну спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.
Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию уже 249 новостроек. Их общая площадь составляет 3,5 миллиона квадратных метров. Больше всего домов ввели на юго-востоке столицы.
Около 3,5 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации в апреле
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