Строительство дома по программе реновации началось в Можайском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четырехсекционный дом начали строить по программе реновации на улице Багрицкого в Можайском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в новостройке предусмотрят подземную парковку. Фасады зданий облицуют бетонной плиткой, а входные группы оформят с помощью витражного остекления.

Для будущих жильцов в доме будут доступны 274 квартиры, из которых 72 – однокомнатные, 158 – двухкомнатные. Четыре квартиры оборудуют для проживания маломобильных граждан. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку.

Первый этаж останется нежилым. Там обустроят колясочную и кладовую для уборочного инвентаря. Также здание оснастят системами охраны входов, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Входы в новостройку выполнят на одном уровне с землей.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там оборудуют две детские и одну спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию уже 249 новостроек. Их общая площадь составляет 3,5 миллиона квадратных метров. Больше всего домов ввели на юго-востоке столицы.

