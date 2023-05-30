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Возведение трех жилых корпусов по реновации началось в Савеловском районе Москвы, сообщила пресс-служба Депстроя.

"В районе Савеловском возле станции метро "Дмитровская" по адресу 2-я Хуторская улица, земельный участок 31А, началось строительство трех жилых корпусов для расселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – рассказал руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что корпуса новостройки будут переменной этажности, на подземном уровне обустроят паркинг для автомобилей. Фасад жилых корпусов отделают керамогранитной плиткой, хризолитцементными и металлическими панелями. Кроме того, здания оформят в монохромных оттенках, то есть белом, графитовом и светло-сером.

Помимо этого, на фасадах установят корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего в корпусах новостройки будет 517 квартир, в том числе 100 однокомнатных, 355 двухкомнатных и 62 трехкомнатных. Также 13 квартир оборудуют для маломобильных граждан. Там расширят коридоры и дверные проемы, установят специальную сантехнику.

Каждая квартира будет передана жильцам с улучшенной готовой отделкой, которая полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В каждом корпусе в вестибюле разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков. Установят грузопассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. Помимо этого, новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Входы в корпуса и пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают на одном уровне. Таким образом, мамы с колясками и маломобильные граждане смогут без помощи других людей попасть в подъезд. Кроме того, у входных групп положат плитку с шероховатой поверхностью, которая препятствует скольжению в любое время года.

Придомовую территорию новостройки благоустроят и озеленят. Возле корпусов высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.

Ранее в пресс-службе Москомэкспертизы сообщили, что в столичном районе Люблино построят новый дом на 552 квартиры по программе реновации, проект строительства уже согласован. Жилой дом расположится по адресу улица Совхозная, земельный участок 55/2.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в доме запроектировано 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная и 41 трехкомнатная квартир.

