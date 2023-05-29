Дом на 552 квартиры построят по программе реновации на Совхозной улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Люблино построят новый дом на 552 квартиры по программе реновации, проект строительства уже согласован. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Новый жилой дом находится по адресу улица Совхозная, земельный участок 55/2. Он будет состоять из трех разносекционных корпусов, которые объединит подземная автостоянка.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в доме запроектировано 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная и 41 трехкомнатная квартир.

"Для проживания маломобильных граждан адаптируют семь квартир, в которых будут созданы все необходимые условия", – добавила она.

Специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений по стандартам программы реновации. Однако преимуществом этой программы является не только отделка жилых помещений, но и то, что в них будут установлены розетки, осветительные приборы, сантехника, кухонные мойки и плиты, отметила Яковлева.

На первых этажах каждого корпуса будут оборудованы двойные тамбуры, а также колясочные и технические помещения. В нежилой части дома будут располагаться помещения общественного назначения.

Также специалисты благоустроят прилегающую территорию. Так, возле дома устроят проезды, тротуары, наружное освещение. Помимо этого, будут оборудованы детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы.

Ранее по программе реновации на улице Багрицкого в Можайском районе Москвы начали строить четырехсекционный дом. В новостройке предусмотрят подземную парковку. Фасады зданий облицуют бетонной плиткой, а входные группы оформят с помощью витражного остекления.

До этого в столичном районе Восточное Измайлово начали возводить дом по программе реновации на 525 квартир. Здание будет состоять из восьми разноэтажных секций, объединенных подземной парковкой.