Строительство дома по программе реновации началось в районе Фили-Давыдково

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Возведение трех жилых корпусов по программе реновации началось в районе Фили-Давыдково. Они будут располагаться на улице Пивченкова, земельный участок 1, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на сегодняшний день специалисты занимаются устройством фундаментной плиты. Ввести здания в эксплуатацию планируется в следующем году.

Подземную одноуровневую парковку разместят под территорией внутреннего дворового пространства. Для отделки фасадов строители задействуют фиброцементные панели натуральных цветов. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы планируют оформить витражным остеклением.

Новый дом рассчитан на 302 квартиры, четыре из которых оборудуют под нужды маломобильных жильцов. В них расширят коридоры и дверные проемы, а также установят специальную сантехнику. Квартиры будут располагаться, начиная со второго этажа.

Первые этажи построят для объектов инфраструктуры, офисов и технических помещений. Здесь могут сделать магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части дома разместят комнаты для колясок, кладовую и почтовые ящики. Также в здании будут грузопассажирские лифты, системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

На территории около дома возведут детскую площадку и тренажеры, турники и брусья.

Ранее стало известно, что жилой дом на 250 квартир по программе реновации введут в эксплуатацию на площадке бывшего "Горбушкина двора" в следующем году. Фасад здания будет сделан из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На нем же установят корзины для кондиционеров. Входную группу новостройки оформят витражным остеклением.

Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин